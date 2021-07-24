Yollar açık mı sorusuna yanıt aranırken trafik ve yol durumu canlı harita üzerinden yolların durumu takip ediliyor. Tam 9 gün süren tatilde evlerine dönüş için en kısa güzergahları tercih eden sürücüler hangi köprü ve otoyollarda trafik olup olmadığını da merak ediyor. Her yıl Kurban Bayramı tatilinde trafik çilesi yaşamamak isteyen kullanıcıları yol durumu üzerinden trafiği kontrol ettikleri canlı harita işlerini kolaylaştırıyor. Peki Yollar açık mı, köprülerde ve yollarda trafik var mı? 24 Temmuz trafik ve yol durumu canlı harita ile ilgili detaylar…