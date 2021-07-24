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Haberler Yaşam Haberleri Yollar açık mı, köprülerde ve yollarda trafik var mı? 24 Temmuz trafik ve yol durumu canlı harita
Giriş Tarihi: 24.7.2021 10:56

Yollar açık mı, köprülerde ve yollarda trafik var mı? 24 Temmuz trafik ve yol durumu canlı harita

Yollar açık mı, köprülerde ve yollarda trafik var mı? 24 Temmuz trafik ve yol durumu canlı harita

Kurban Bayramını geride bıraktığımız hafta sonunda yolların açık olup olmaması sorgulanıyor. Kısıtlamasız geçen bayram tatilinde memleketlerine ya da tatil beldelerine akın eden vatandaşlar dönüş yolunda köprü, otoyolların yol durumuna canlı harita üzerinden bakabiliyor. Bayramda tatilcilerin dönüşü sebebiyle başlayan trafikte araç kuyruğuna takılmamak için en kısa güzergah tercih ediliyor. Peki Yollar açık mı, köprülerde ve yollarda trafik var mı? 24 Temmuz trafik ve yol durumu canlı harita

Yollar açık mı sorusuna yanıt aranırken trafik ve yol durumu canlı harita üzerinden yolların durumu takip ediliyor. Tam 9 gün süren tatilde evlerine dönüş için en kısa güzergahları tercih eden sürücüler hangi köprü ve otoyollarda trafik olup olmadığını da merak ediyor. Her yıl Kurban Bayramı tatilinde trafik çilesi yaşamamak isteyen kullanıcıları yol durumu üzerinden trafiği kontrol ettikleri canlı harita işlerini kolaylaştırıyor. Peki Yollar açık mı, köprülerde ve yollarda trafik var mı? 24 Temmuz trafik ve yol durumu canlı harita ile ilgili detaylar…

YOLLAR AÇIK MI, KÖPRÜLERDE VE YOLLARDA TRAFİK VAR MI?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan bazı vatandaşlar, bayram sonunda geri dönüşlere başladı. Navigasyon uygulaması her bayram tatili öncesinde yaptığı gibi yola çıkacak kullanıcıları için bayram trafiği analizi yapıyor. Cuma günü başlayan trafik hafta sonu da devam ediyor.

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Yollar açık mı, köprülerde ve yollarda trafik var mı? 24 Temmuz trafik ve yol durumu canlı harita
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