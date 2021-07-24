Yollar açık mı sorusuna yanıt aranırken trafik ve yol durumu canlı harita üzerinden yolların durumu takip ediliyor. Tam 9 gün süren tatilde evlerine dönüş için en kısa güzergahları tercih eden sürücüler hangi köprü ve otoyollarda trafik olup olmadığını da merak ediyor. Her yıl Kurban Bayramı tatilinde trafik çilesi yaşamamak isteyen kullanıcıları yol durumu üzerinden trafiği kontrol ettikleri canlı harita işlerini kolaylaştırıyor. Peki Yollar açık mı, köprülerde ve yollarda trafik var mı? 24 Temmuz trafik ve yol durumu canlı harita ile ilgili detaylar…
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan bazı vatandaşlar, bayram sonunda geri dönüşlere başladı. Navigasyon uygulaması her bayram tatili öncesinde yaptığı gibi yola çıkacak kullanıcıları için bayram trafiği analizi yapıyor. Cuma günü başlayan trafik hafta sonu da devam ediyor.
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