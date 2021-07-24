Yüreklere dokunan o baloncu, Türkiye'nin sevgisin kazandı! "Yüzlerce tebrik telefonu aldım"

EŞİ KAS HASTASI

Kas hastası olan eşi Hatice Kocakaya ise, "Zaten her Cuma çocuklara balon-şeker dağıtıyordu. Bizim için değişen bir şey yok, her zamanki yaptığımız şeylerdi. Tabi gurur verici bir şey ama tüm dünyanın ve Türkiye'nin öğrenmesi tuhaf oldu. Çünkü biz böyle şeyleri içimizde yaparız. Kimsenin bilmesine gerek yok. Herkes övgüyle aramaya başladı. Telefonu hiç susmadı, tanısın tanımasın arayıp tebrik ediyorlar. Bu da insanı gururlandırıyor" diye konuştu.