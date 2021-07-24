Yüreklere dokunan o baloncu, Türkiye'nin sevgisin kazandı! "Yüzlerce tebrik telefonu aldım"

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Sait Kocakaya (38), geçen Ramazan Bayramı'nda mezarlıkta kendisinden balon isteyen kadına "Çocuğunu gönder, vereyim" dedi. "Gelemez, o mezarda" yanıtını alınca, bu bayram Serik'te 80 çocuk mezarına teker teker balon bağlayıp karanfil bıraktı. SABAH, Kocakaya'nın yüreklere dokunan bu davranışını önceki gün manşetten duyurdu.
Haberi okuyanlar, Kocakaya'nın telefonunu kilitledi. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta Almanya'dan dahi yüzlerce tebrik telefonu ve mesajı alan Karakaya, "Kayınpederim Kıbrıs gazisiydi. Bu nedenle onurlu ve gururluyum. Borcum olsa da çocuk sevindiririm. Kimsenin fark etmediğini zannettiğim olaydan bu yana, 3 gündür uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. Kafamı kaldırarak gezemiyorum. Herkes beni göstererek bir şeyler konuşuyor. Bu gurur verici bir şey.
BALONLARIMIN HEPSİNİ ALMAK İSTİYORLAR
Haberin SABAH'ta yayınlanmasının ardından tezgahıma gelen birçok kişi balon istiyor, parayı tezgaha bırakıp balonu almadan gidiyor. Bazıları, tezgahımdaki balonların hepsini almak istiyor. Van'dan nöbeti biten bir asker bile arayıp, gurur duyduğunu söyledi. O beni çok duygulandırdı. Bir teyze, 'o gazetedeki çocuk sen misin.?
Sen ne güzel bir çocuksun. İnsanların hayır duasını alıyorsun. Para versem benim adıma da 3 çocuk mezarına balon bağlaya bilir misin" dedi. Ben 'bağlarım' dedim. Ancak para kabul etmedim. Ben bunu reklam ya da para için yapmadım. Allah kimsenin çocuğunu yanından eksik etmesin. 16 yaşındaki oğlum benim için ne kadar değerliyse, diğer çocuklar o kadar değerli" dedi.
EŞİ KAS HASTASI
Kas hastası olan eşi Hatice Kocakaya ise, "Zaten her Cuma çocuklara balon-şeker dağıtıyordu. Bizim için değişen bir şey yok, her zamanki yaptığımız şeylerdi. Tabi gurur verici bir şey ama tüm dünyanın ve Türkiye'nin öğrenmesi tuhaf oldu. Çünkü biz böyle şeyleri içimizde yaparız. Kimsenin bilmesine gerek yok. Herkes övgüyle aramaya başladı. Telefonu hiç susmadı, tanısın tanımasın arayıp tebrik ediyorlar. Bu da insanı gururlandırıyor" diye konuştu.
İLÇENİN SEVGİLSİ OLDU
Sait Kocakaya, 150 bin nüfuslu Serik'in de en sevilen siması oldu. Serikliler, ilçenin adını insani bir yönle Türkiye ve dünyaya duyuran Kocakaya'nın isminin bir sokağa veya balon sattığı parka verilmesini istedi.