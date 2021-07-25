Ünlü iş insanı 70 metrelik kayalıklardan uçtu

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan Sazlık Koyu'na giderken motosikletiyle 70 metrelik uçurumdan yuvarlanan Cengizhan Tutka (36) hayatını kaybetti. Önceki akşam meydana gelen olay, Sazlık Koyu- Adrasan yolunda meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Tutka, Adana'dan gelen misafirleri ile birlikte 2 motosiklet ve bir karavan ile gezmeye çıktı. Adrasan'ı gezdikten sonra kamp için yukarı çıkmaya karar verdiler.

70 METRELİK KAYALIKLARA UÇTU

Sazlık Koyu'nda önde bir motosiklet, ortada Cengizhan Tutka ve arkada karavan seyir halindeyken Cengizhan Tutka'nın, kullandığı küçük scooter motosiklet 70 metrelik kayalıklardan denize uçtu. Tutka'nın kayalıklardan uçtuğunu gören arkadaşları hemen yardıma koştu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ardından Adrasan'daki balıkçılardan yardım istedi. Balıkçılar olay yerine sadece küçük teknelerin girebileceğini söyledi.

3 SAATTE ÇIKARTILDI

Gelişmelerin ardından Cengizhan Tutka'nın cansız bedeni 3 saatlik çalışma ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından olay yerinden alındı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada acı haberi alan Cengizhan Tutka'nın yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Ailesi ise Tutka'yı kaybettiklerine inanmak istemedi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURULUYOR

Tutka'nın yakınları, olayın karşı yönden gelen araca yol vermeyle meydana gelemeyeceğini savunarak çok yönlü soruşturma istediler. Korkunç olayın ardından jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri de tek yönde ilerleyen Tutka'nın motosikletinin bir anda kayalıklara uçmasıyla ilgili olarak titizlikle soruşturmayı yürüttüklerini kaydetti.

KEMER'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Cengizhan Tutka'nın cansız bedeni cenaze aracı ile Kemer ilçesine götürüldü. İlçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cengizhan Tutka'nın evli bir çocuk babası olduğu öğrenildi.