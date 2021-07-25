Adana'da pes dedirten hırsızlık: Yürüteçle yürüyen kadının...

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini izleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin İbrahim Salman (18), Şehmus Salman (20) ve B. Salman (15) kardeşler olduğunu belirledi. Kardeşler, Dağlıoğlu Mahallesi'nde saklandıkları eve yapılan baskınla yakalandı.