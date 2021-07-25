AFAD son dakika duyurdu! Osmaniye'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.57'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 3.5 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5, merkez üssünü ise Düziçi'nin Yarbaşı Mahallesi olarak açıkladı.