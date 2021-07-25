AFET bölgesindeki canlar koruma altına alındı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bakımevleri yıkılan sahipsiz hayvanlar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı uzman ekipler, olası bir afet durumunda kendini koruyamayacak durumda olan sakat ve ameliyatlı 15 sahipsiz canı Arhavi'den alarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

"DAR GÜNÜMÜZDE UZATILAN YARDIM ELİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Arhavi'de sahipsiz hayvanlar için kurulan Nero Hayvan Bakımevi'nin yaşanan sel felaketinde yıkıldığını belirten Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Engin Erkan, "Yaşadığımız sel felaketi sürecince hayvan dostlarımızın da içini rahatlatacak bir şekilde bize yardım elini uzatan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum. 15 canımızı geçici bir süre de olsa Trabzon'daki barınağa teslim ediyoruz. Arhavi, DSİ raporlarında 100 yılda bir görülen yağış miktarı olarak adlandırılan bir yağışa maruz kaldı. Bu süreçte barınağın bulunduğu bölüm tamamen sel altında kalarak yıkıldı. Vatandaşlarımızdan can kaybımızın olmamasına şükrediyoruz ancak hayvanların barınağında 5 canımızı kaybettik. Bize kapılarını açan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize bu dar günümüzde uzatılan yardım elini unutmayacağız. İnşallah Trabzon'un hiçbir ilçesinde hiçbir mahallesinde böyle bir şey olmaz ancak şunun bilinmesini istiyorum Arhavi olarak her zaman orada olacağız." dedi.

"HERKESE SELAM OLSUN, İYİKİ VARSINIZ"

Arhavi'de Nero Hayvan Bakımevi kurucusu Gamze Topuz da yaptığı açıklamada, "Çok zor günler geçiriyoruz. Öncelikle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'na böylesine zor bir zamanda kapılarını bizlere açtığı ve hayvanlarımızın can güvenliklerini kontrol altına aldırdığı için çok teşekkür ediyorum. Herkese selam olsun, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

"ONLARA ÇOK İYİ BAKACAĞIZ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yaptığı açıklamada, "Hiç merak etmeyin onlara çok iyi bakacağız. Arhavi'de selden etkilenen dostlarımızı rehabilitasyon merkezimizde bir müddet misafir edeceğiz. Aklınız onlarda kalmasın." ifadelerini kullandı.