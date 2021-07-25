Afrin’e füze saldırısı: 7 yaralı

PKK/YPG Terör örgütü Zeytindalı Harekat bölgesinde ki Afrin'e füze saldırısında bulundu. Afrin Merkez'e düşen 5 füzenin patlaması sonucu can kaybı yaşanmazken 7 sivil yaralandı.

Olayla ilgili Hatay valiliği Koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak tahkikat başlatıldı.

Füze saldırısı ile ilgili bir açıklama yapan Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "25 Temmuz 2021 günü saat 12:50 sıralarında PKK/YPG Terör Örgütü mensuplarınca, PKK/YPG'nin kontrolünde bulunan Tel Rıfat bölgesinden Afrin Merkez'e 5 adet Füze atışı yapılmış olup, atılan mühimmatın infilak etmesi neticesinde; 7 sivil şahsın yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." denildi.