Avukattan hakime dayak: Akıllara durgunluk veren kavga

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde geçtiğimiz aylarda ilginç bir kavga yaşandı. Adliyede görevli hakim, taksi beklediği sırada tartıştığı bir avukat tarafından darp edildi. Bülent K. isimli hakim İstanbul Çağlayan Adliyesinde görevliydi. Hakim, 25 Aralık günü İstanbul Adliyesi önünde taksi beklemeye başladı. Bu esnada hakimin yanına İstanbul Barosuna kayıtlı İsmail Y. adlı avukat geldi. İddiaya göre avukat, yanaşan taksiyi gördüğünde hakimden önce binmek istedi. Hakim önüne geçmeye çalışan avukatı uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı.