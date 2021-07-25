Avukattan hâkime taksi sırası dayağı

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'daki İstanbul Adalet Sarayı
'nda görevli hâkim Bülent K. taksi beklediği sırada İstanbul Barosu avukatlarından İsmail Y. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında avukat tarafından tekmeyle darp edilen hâkim, şikâyetçi oldu. Avukat hakkında dava açıldı. İstanbul Adalet Sarayı önünde 25 Aralık'ta yaşanan olayda, adliyede görevli hâkim Bülent K. taksi beklemeye başladı. Bu sırada hâkimin yanına avukat İsmail Y. geldi. İddiaya göre avukat, gelen taksiye hâkimden önce binmek istedi. Hâkim Bülent K. önüne geçmeye çalışan avukatı uyarınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında avukat İsmail Y., hâkime tekme atmaya başladı. Aldığı darbeler sonrası hakim Bülent K. yola düştü. Yaralanan hâkim şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan avukat İsmail Y., suçlamaları kabul etmedi. Ancak adliyenin kamera kayıtları incelendiğinde, taksi için yol kenarında kaldırımda bekleyen hâkim Bülent K.'ya yaklaşan İsmail Y.'nin tekme attığına dair görüntüler tespit edildi. Avukat İsmail Y. hakkında 'basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.