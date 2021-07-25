Aydın'da silahlar patladı: Araya giren kişi vuruldu!

Olay, Camiatik Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Bir kişi silahını çıkartarak tartıştığı kişiyi vurmak istedi. Bu sırada cadde üzerinde bulunan O.İ., iddiaya göre kavgayı ayırmak isteyerek silahın üzerine atladı.