Baba ve 3 çocuğunu kurtardı ama...

K.Maraş'ta
bir gölete giren V.B (11), D.B (8) ve A.B. (7) boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklarının tehlikede olduğunu gören baba D.B. suya atladı ama o da suda çırpınmaya başladı. Ailenin akrabası olan Sedat Deveci (42) suya girerek baba ve çocukları kurtardı. Ancak yorgun düşen Deveci akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Deveci'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı.
İstanbul Şile
'de 22 Temmuz'da denize girerek kaybolan 5 kişiden sonuncusu Ö.H.C'nin cansız bedenine dün sabah ulaşıldı. 2'si yabancı uyruklu 5 kayıptan sadece biri kurtarılabilmişti.
Samsun Bafra
'da kayalıkların üzerinden dengesini kaybederek denize düşen bir çocuğu kurtarmak için suya atladıktan sonra kaybolan Emre Kılıç'ın (30) cansız bedenine ulaşıldı.
Adıyaman
'da Mustafa Kalkan (18) Atatürk baraj gölünde boğuldu.
Kastamonu
Cide'de ağabeyiyle birlikte denize giren Ersan Demirci (22) boğuldu.
Kocaeli
'nde 6 günde 7 kişinin boğulduğu öğrenildi.
Şanlıurfa
Hilvan'da Atatürk baraj gölüne giren Hale Nur Mece (22), Emirhan Mece (11) ve Elif Nur Mece (13) kardeşlerden Elif Nur boğularak hayatını kaybetti.
Bulut YAMANDAĞ-Abbas ÇAKAR-İlhan DEMİRCİOĞLU-Mehmet YILDIRIM/
SABAH