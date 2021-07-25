Bakan Koca uyardı: Vakit kaybetmeyin

Türkiye'de dün 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı. 58 kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 5 bin 383 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63.44, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36.19 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 544 bin 603 aşı uygulandı. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 377 bin 703'ü birinci doz, 22 milyon 462 bin 836'sı ikinci doz, 3 milyon 754 bin 268'i üçüncü doz olmak üzere 65 milyon 594 bin 807'ye yükseldi. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin" ifadesini kullandı.