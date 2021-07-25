Berhan Şimşek, yönetimini beğenmediği Kılıçdaroğlu’nu savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı Kuvayi Milliye geleneği paylaşımıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

22. Dönem CHP Milletvekili Berhan Şimşek ve Siyaset Bilimci Dr. Tacettin Kutay da konuyu özel bir televizyon kanalında ele aldı. Kutay, Kılıçdaroğlu'nun sözleri ile ilgili olarak "Daraldım ben, Berhan bey adına da daraldım. Bu mevzuları Kuva-yi Milliye üzerinden konuşmak çok sıkıntılı ama herkes bulunduğu pozisyonu muhafaza etmek zorunda!" ifadelerini kullandı. Bu ifadelerinin hemen akabinde Şimşek, Kutay'a hakaret etmeye başladı.

İŞTE ŞİMŞEK İLE KUTAY ARASINDAKİ O TARTIŞMA:

Bu sözler üzerine tepki gösteren Berhan Şimşek, Kutay'a hakaret etmeye başladı. Kutay ile sert bir polemiğe girişen Şimşek; "Kılıçdaroğlu adam gibi adamdır, milletvekilleri de öyledir, kendine gel" dedi.

ŞİMŞEK KILIÇDAROĞLU İÇİN NE DEMİŞTİ?

CHP'li Şimşek'in Kılıçdaroğlu savunması akıllara; geçmişte söylediği sözleri getirdi. Şimşek, CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2012 yılında bir söyleşi vermiş, bu söyleşide "Bizi Atatürk bile kurtaramaz" demişti.

İŞTE ŞİMŞEK İLE KUTAY ARASINDAKİ O TARTIŞMA:

Berhan Şimşek: Ne diyorsunuz, konuşmanızı anlayamıyorum. Yakanıza konuşmayın Beyfendi! Türkçe konuşun duyayım sizi. Yakanıza konuşuyorsunuz. Bana hakaret edeceksen açık, öz. Subliminal mesaj vererek konuşma. Ne anlatıyorsun anlamıyorum. Şu ana kadar hiçbir şey anlamadım konuştuğundan. Net bir şekilde anlat da duyayım ben sizi.

Tacettin Kutay: Ne biçim konuşuyorsun ne hakareti. Medresedeki hocanın kabahati ben de mi kabahat. Bir şey anlatıyorum. Lafıma müsaade et anlatacağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun deminden beri saydın oradaki Milli Müdafaa Cemiyetleri'nin koltuğu moltuğu. Ne alakası var Kılıçdaroğlu'nun oturdu oturalı o koltuğa, görmüyor musunuz yaptığı siyasetleri… Sezgin Tanrıkulu ne alakası var Milli Müdafaa Cemiyetiyle falan!

Berhan Şimşek: Öyle masaya da vurma haddini bil! Terbiyesizlik yapma!

Tacettin Kutay: Sende bana had bildirecek had yok, sen haddini bil.

Berhan Şimşek: Haddini bil terbiyesiz.

Tacettin Kutay: Ne biçim konuşuyorsun sen?

Berhan Şimşek: Böyle konuşuyorum. Kabadayı mısın sen. Adam mısın sen? Papyonunu takmış gelmişsin. Kendine gel saygısız.

Tacettin Kutay: Ne yapayım sen burada aday olacaksın diye ben burada senin bu laflarını…

Berhan Şimşek: Oğlum benim bir aday olma derdim yok, evladım. Ben o görevleri yaptım şerefimle. Kendine gel. Kılıçdaroğlu da adam gibi adamdır, milletvekilleri de öyledir, kendine gel.

ŞİMŞEK'İN KILIÇDAROĞLU İÇİN SÖYLEDİĞİ O SÖZLER:

"Parti tavada yağ gibi, güneşte kar gibi eriyor. Söylenecek tek bir söz var: Olmadı Kemal Bey! Bu şekli ile bu yönetim devam etmez. Ya yol ver, ya bir yol aç ya da yoldan çekil. İttire ittire bu işler olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu, keşke söylediği gibi korku imparatorluğunu yıkabilseydi. Ancak korku imparatorluğu yıkılıyor diye korkunç bir imparatorluk kurdu. Gürsel Tekin bile istifa ederken, benim o gün kullandığım 'Korkunç imparatorluk' deyimine atıfta bulunmuş. Ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Lider olunmaz, lider doğulur. Her liderin mutlaka bir hikâyesi vardır. Marks'ın, Lenin'in, Atatürk'ün, Hitler'in, Demirel'in, Ecevit'in, Menderes'in ve Erbakan'ın bir hikâyesi vardır. Mesut Yılmaz ve Çiller'in yoktur mesela. O yüzden de yelle gelip, selle gittiler. Kemal Bey, siyasi hikâyesi olan bir insan değilmiş. Bir hikâyesi olmadığını şimdilerde daha iyi fark ediyoruz. Kemal Bey ile bu işin yürümediğini ben değil istatistikler söylüyor. CHP örgütü bu gerçekle yüzleşmek zorundadır. (…) CHP'nin dışarıdan yönetildiği yönünde kuşkularım var. CHP'de yön kaybolmuştur. Çok iddialı söylüyorum. Ne acıdır ki bizi şu anda Atatürk bile kurtaramaz! Ortak aklı kullanıp, ortak hedefi oluşturursak Atatürk'ün cumhuriyetine sahip çıkabiliriz. Bir ülke, iktidardan umudunu kaybedebilir ama muhalefetten umudunu kestiği anda bitmiş demektir."