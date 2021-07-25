Besire annenin hikayesi yürek burktu: Bu bayramı da yavrusundan ayrı geçirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Anne Besire Özyiğit, 20 yıl önce görücü usulü ile evlenerek boşandığı kocası Ekrem Karaağaç'tan bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Doğumunun 3'üncü gününde oğlu elinden alındı. Anne oğlunun bulunması için büyük uğraşlar verirken çocuğunun 3 yaşındaki fotoğrafına ulaştı. Oğlunun fotoğrafına ulaşan anne şimdi de fotoğrafa bakarak evlat hasretini gidermeye çalışıyor.

Oğlunun fotoğrafını tek başına yaşadığı evinin köşesine asarak hasret giderirken senelerdir bayram nedir bilmiyor. Besire anne artık bayram yapmak istiyor.

20 YILDIR GÖRMEDİĞİ OĞLUNUN FOTOĞRAFINA BAKARAK HASRET GİDERİYOR

50 yaşındaki Besire Özyiğit, "Oğlum Şahin benden alındıktan sonra 20 yıldır hiçbir şekilde görmedim, Oğlumu bulmam için yetkililerden destek bekliyorum, yaklaşık bir yıldır bulmak için her şeyi denedim kadın başımla ancak bu kadar elimden geliyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'da bir anne sesimi ona duyurmak istiyorum, Müge Anlı'nın programına katılarak sesimi duyurmak istiyorum, beni aradı görüştüm tüm bilgileri elimden geldiğince verdim, artık bayramları oğlumla geçirmek için destek bekliyorum."

"ALDIĞIM KUŞLARLA KENDİMİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Yüreği evlat hasretiyle yanan Anne Besire, evine aldığı iki adet kuşa bakarak kendisini teselli etmeye çalıştığını söyleyerek şunları kaydetti. ''Ben hasta halimle oğlumu bulmak için çok çaba harcıyorum, evde kendimi teselli etmek için 2 muhabbet kuşu alarak onlara bakıyorum. Bazen onlarla konuşuyorum onlarda bana ses çıkararak karşılık veriyor, tek isteğim ölmeden oğluma sarılmaktır'' dedi.

DEVLETİMİZİN YARDIMIYLA OĞLUMLA BAYRAM GÖRMEK İSTİYORUM

Çölyak hastalığı mücadele verdiğini belirten Anne Besire Özyiğit, "Oğlumu bulmak için imkânlarım kısıtlı son 6 aydır birkaç kez bulmak için çabaladıysam salgından dolayı beklemek zorunda kaldım, hayat normale döndü oğlumu bulmak için mücadelem devam edecek" ifadelerini kullandı.