Burhaniye Mahallesi Muhtarlığı’ndan dev yardım! 900 aileye 4 buçuk ton et dağıtıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nin muhtarlık koltuğunda oturan Kadir Uğurtay, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği 2 tonluk peynir dağıtımının ardından çıtayı yükselterek adeta yeni bir rekora daha imza attı.

4 BUÇUK TON ET DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİ

Hayırseverlerle kurduğu ilişkiler sayesinde Kurban Bayramı için yaklaşık 5 tonluk bağış toplayan çalışkan muhtar, bayram boyunca tam 900 aileye beşer kilodan toplamda 4 buçuk ton et dağıtımı gerçekleştirdi.

Aldığı bağışları teker teker vatandaşların kapısına kadar ulaştıran Uğurtay, gıda yardımlarını bizzat elleriyle teslim ederek büyük beğeni topladı.

KİMSEYİ MAHÇUP ETMEDİK



Gerçekleştirdiği rekorluk gıda dağıtımının ardından SABAH'a konuşan Burhaniye Mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay "Hayırsever hemşehrilerimiz ile sıkı bir güven ilişkimiz var. Bize yapılan bağışların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıp ulaşmadığı yönünde kimsenin kafasında bir soru işareti yok. Hal böyle olunca topladığımız bağışlar da yüksek oluyor. Kurban Bayramı için de yaklaşık 5 tonluk et bağışı aldık. Mahallemizdeki 900 aileye beşer kiloluk et dağıtımı gerçekleştirdik. Bunu da kimseyi mahçup etmeden kapı kapı dolaşarak yaptık" diye konuştu.