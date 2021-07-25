Büyük dönüş başladı: İstanbullu kente dönüyor

Hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde megakenti terk eden İstanbullu, tatilin son gününde kente dönüş için valizlerini topladı. Pazartesi günü işbaşı yapacak milyonlarca vatandaşlar soluğu havalimanlarında ve otogarlarda aldı. Özellikle de otogarlar, memleketlerinden köy ürünleri getiren metropol sakinleriyle dolup taştı. Otogarlardaki yoğunluk, tatilden dönenlerin hoşuna gitmese de otogar çalışanlarının yüzünü güldürdü.

"TATİL BİTTİ, İŞ BAŞI YAPIYORUZ"

9 günlük tatili memleketi Bitlis'te geçiren Yusuf Çınar; "Bayramı memlekette geçirdik, büyüklerin elini öptük şimdi de dönüş zamanı. Doğal köy yumurtaları ve domatesleri aldık. Bizler şehirde yaşayan insanlarız, her zaman köy yumurtası yiyecek fırsatımız olmuyor" diye konuştu. Otogarda hamallık yapan Ensar Kurt ise "Tatilden dönenlerin yüzüne bakıyorum hepsinin suratı asık. 9 gün tatil yaptılar, İstanbul'un stresini kaldıramıyorlar şimdi. Bu yoğunluk bizim gibi otogar çalışanlarının yüzünü güldürüyor." dedi.