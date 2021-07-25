Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Büyük dönüş başladı: İstanbullu kente dönüyor
Giriş Tarihi: 25.7.2021 14:30

Büyük dönüş başladı: İstanbullu kente dönüyor

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Büyük dönüş başladı: İstanbullu kente dönüyor

Milyonlarca İstanbullu 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından kente dönüş için yola koyuldu. Havalimanları, otogarlar ve yollar, Pazartesi günü işbaşı yapmak isteyen İstanbullular ile dolup taştı.

Hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde megakenti terk eden İstanbullu, tatilin son gününde kente dönüş için valizlerini topladı. Pazartesi günü işbaşı yapacak milyonlarca vatandaşlar soluğu havalimanlarında ve otogarlarda aldı. Özellikle de otogarlar, memleketlerinden köy ürünleri getiren metropol sakinleriyle dolup taştı. Otogarlardaki yoğunluk, tatilden dönenlerin hoşuna gitmese de otogar çalışanlarının yüzünü güldürdü.

"TATİL BİTTİ, İŞ BAŞI YAPIYORUZ"

9 günlük tatili memleketi Bitlis'te geçiren Yusuf Çınar; "Bayramı memlekette geçirdik, büyüklerin elini öptük şimdi de dönüş zamanı. Doğal köy yumurtaları ve domatesleri aldık. Bizler şehirde yaşayan insanlarız, her zaman köy yumurtası yiyecek fırsatımız olmuyor" diye konuştu. Otogarda hamallık yapan Ensar Kurt ise "Tatilden dönenlerin yüzüne bakıyorum hepsinin suratı asık. 9 gün tatil yaptılar, İstanbul'un stresini kaldıramıyorlar şimdi. Bu yoğunluk bizim gibi otogar çalışanlarının yüzünü güldürüyor." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Büyük dönüş başladı: İstanbullu kente dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA