CHP’li Cihangir İslam Ruşen Çakır’a destek çıktı

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'de fonladığı medya kuruluşlarının listesini açıklamış, bu listede Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope isimli medya kuruluşu da yer almıştı. Chrest Foundation Vakfı'nın Medyascope'a 2016'dan 2020'ye kadar toplamda 476 bin dolar hibe verdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'a 582 bin Norveç Kronu hibe desteği verildiği, bu miktar hesaplandığında 65 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı.

CİHANGİR İSLAM RUŞEN ÇAKIR'I SAVUNDU

Saadet Partisi'nden 4 Mart 2020 tarihinde istifa ederek CHP'ye geçen Cihangir İslam, ABD merkezli vakıf tarafından fonlanan medya kuruluşları arasında Ruşen Çakır'ın Medyascope isimli medya kuruluşunun da yer alması sonrasında sosyal medyadan Ruşen Çakır'a destek çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ruşen Çakır Medyascope adına aldığı fonları ve ABD'de bir vakıftan aldığı fonu daima şeffaf tuttu. Yayın politikasını beğenmeyebilirsiniz ama fon aldığı için suçlamak anlamsız. Bu yaklaşımla bütün fonlar, burslar ve ödüller şaibeli duruma düşer. Yayın politikasını değerlendirin" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN İSLAM'A TEPKİ GELDİ

Cihangir İslam'ın Ruşen Çakır'a bu desteği sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Sadık Aydemir isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Parayı veren düdüğü çalar sayın vekilim bu işler bu kadar basite indirgenirse yarın bir gün sizin de fonlanmanız normal denebilir" diyerek tepkisini ortaya koydu.

"TARAF GAZETECİLİĞİ, FETÖ GAZETECİLİĞİ, FON GAZETECİLİĞİ TÜMÜ AYNI KAFA AYNI ÇİZGİ"

Ayhan Demir isimli sosyal medya kullanıcısı İslam'a tepki göstererek, "Taraf Gazeteciliği, Fetö Gazeteciliği, Fon Gazeteciliği tümü aynı kafa aynı çizgi" yorumunda bulundu.

"BU FONLAMA HERHALDE ÜLKEMİZE HİZMET İÇİN YAPILMIYOR"

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Muhammed Özdemir ise "Bizde hırsıza hırsız, yolsuza yolsuz, şerefsize şerefsiz denir. Amerika'dan yardım alıp, ona kölelik yapan birini savunduğunuz sürece diğerin bir yarısı olursunuz. Bu kadar net" ifadeleriyle tepki verdi.

Hakan Öztürk isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Cihangir Bey size hiç yakıştıramadım bu fonlama herhalde ülkemize hizmet için yapılmıyor" ifadelerine yer verdi.