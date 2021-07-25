Denize düştü; teknenin pervanesine çarparak feci şekilde can verdi

Mersin'in Silifke ilçesinde kardeşiyle birlikte tekneyle gezintiye çıkan Mehmet Nuri Bıçaklar, dengesini kaybederek denize düştü. Teknenin pervanesine çarpan Bıçaklar, feci şekilde hayatını kaybetti.

TATİL İÇİN GELMİŞLER

Gaziantep'ten Mersin'e tatil için gelen Mehmet Nuri Bıçaklar, kardeşi Taner Bıçaklar ile Silifke ilçesinin Tisan koyunda, kendisine ait tekne ile denize açıldı.

TEKNENİN PERVANESİNE ÇARPTI

Denize açıldıktan bir süre sonra teknenin arka tarafında dengesini kaybeden Mehmet Nuri Bıçaklar, denize düştü. Çalışır halde bulunan teknenin pervanesine çarpması sonucu ağır yaralandı.

Teknede bulunan Taner Bıçaklar, abisini kurtarmak için denize atladı. Denizde mücadele veren iki kardeşi, o anda oradan geçen başka bir teknedeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kardeşler tekneyle kıyıya çıkarılırken, Mehmet Nuri Bıçaklar kıyıda bekleyen ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.