El Bab’da alçak saldırı: 2 şehit, 2 yaralı

Suriye
'nin
kuzeyindeki El Bab
'da bir üs bölgesine Mehmetçiklerimizi taşıyan zırhlı araca YPG/PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi.
Hain saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Yaralı askerler Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.
Saldırı sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) tarafından belirlenen hedefler, topçu atışları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) tarafından vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı
'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
Halit TURAN-Uğur YILDIRIM-Mehmet BONCUK-Hakan TEKİN