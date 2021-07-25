Filmlere konu olacak trajikomik hikaye! Gittiği sağlık ocağında ölü olduğunu öğrendi





"BU DURUMUN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUM"

Problemin düzeltilmesi için çeşitli kurumlara başvurduğunu söyleyen Eboy, daha sonra eşiyle birlikte ölüm kaydını almak için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gittiklerini belirtti. Kerem Erboy, "Hanımıma 'Madem ölmüşüm ölüm raporumu al' dedim. Tabii Kemal Sunal filmi gibi biz de hanımın arkasına takıldık. Bizi oradan oraya gönderdiler, morga gönderdiler, bir yerlere telefon açtılar, herhangi bir şey olmadı. Biz tekrar eczaneye döndük. Eczane bir şey yapamayacağını söyledi.

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Kime gitsek topu birbirlerine atıyorlar. Bazı insanlar bana, 'Sen reklam için televizyona çıkıyorsun' diyor. Ben reklam amacında değilim ki, çalışıyorum. 1 senedir sigortam yatıyor ama bir ilaç alamıyorum. Eczanede ölü gözüküyorum. Şimdi yaşıyor muyum yaşamıyor muyum? Bu durumun düzeltilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.