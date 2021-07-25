Fulya’nın katiline indirim Yargıtay’dan döndü

Antalya
'da 5 yıl önce 29 yaşındaki Fulya Özdemir'i 18 yerinden bıçaklayarak öldüren Atilla Makta'ya yerel mahkemenin verdiği 18 yıl ceza kararını bozan Yargıtay
, "Haksız tahrik indirimi uygulanmamasını" istedi. Yeniden yargılanacak olan sanığın daha fazla ceza alması bekleniyor.
İsviçre
'de bankacılık yaparken, hayallerinin peşinden Kaş
'a gelip kiraladığı bir villada yaşamaya başlayan Fulya Özdemir, 15 Ekim 2016'da 22 suçtan sabıkalı Atilla Makta (34) tarafından 18 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 9 gün boyunca aranan Özdemir'in cesedi, evin yakınında battaniyeye sarılmış ve üzeri taşla kapatılmış halde bulundu. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Atilla Makta, haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapse mahkum edildi. Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan'ın itiraz ettiği Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı. Bunun üzerine Dalyan, bu kez Yargıtay Ceza Dairesi'ne itiraz etti.
'HAKSIZ TAHRİK UYGULANAMAZ'
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararında, sanığın maktulün kendisine hakaret ettiği yolundaki savunmalarına, belirtilen hakaretleri ne zaman, ne şekilde ve nerede gerçekleştirdiğini belirtmemesi ve soyut savunmalardan öteye gitmemesi nedeniyle itibar edilemeyeceği belirtildi. İkili arasında sadakat yükümlülüğü gerektiren bir ilişki olmadığı, maktulün sanığa söylediği iddia edilen "Sana yalan söyledim, seni sevmedim, seni başkaları ile aldattım, hayatımda biri var" şeklindeki sözlerinin haksız tahrik nedeni olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden haksız tahrik indirim uygulanamayacağı gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildi. Yeniden yargılanacak olan sanık Atilla Makta'nın cezasının indirim uygulanmadan verilmesi ve cezanın artması bekleniyor.
'ADALETE GÜVENİYORDUM'
İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan baba Eyvaz Özdemir kızı Fulya'nın öldürüldüğü günden bu yana uyku uyuyamadıklarını söyleyerek, "O katil, kızımı 18 yerinden bıçaklayarak vahşice öldürdü. Bizi de sonsuz acıya gömdü. Tahrik indirimi yapılmasını değil, katilin en ağır cezayı almasını bekliyorduk. Çok şükür Yargıtay o kararı bozdu. Acımız bir nebze olsun hafifledi. Bu karar acılı ailelere emsal olacak. Adalete güvenim zaten tamdı" dedi.
VİCDANLARI YARALAYAN KARARI SABAH GÜNDEME TAŞIMIŞTI
SABAH, Fulya'nın katiline verilen cezada yapılan indirimi 4 Ocak 2019'da 'Fulya, asıl şimdi öldü' başlığı ile gündeme taşımıştı. Yargıtay'ın bozma kararı ile vicdanları yaralayan karardan dönülmüş oldu.