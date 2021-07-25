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Giriş Tarihi: 25.7.2021 22:02

Gaziantep'te feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

İHA
Gaziantep'te feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Gaziantep'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Yol kenarındaki fıstık bahçesine uçan otomobilin içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep-Kilis yolu üzerindeki Halep Bulvarı'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

Kaza, Gaziantep - Kilis yolu üzerinde Halep Bulvarı'nda meydana geldi. Eski eşi Elif Y. (55) ile birlikte Kilis'ten dönen Narey B. (56), Halep Bulvarı'na geldiği esnada virajı alamayarak kullandığı 06BLA891 plakalı Peugeout marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Sürücü Narey B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol üzerindeki yön levhasına çarparak şarampole uçtu. Yol kenarındaki fıstık bahçesine uçan otomobil, birkaç takla attıktan sonra fıstık ağaçlarına takılarak durabildi. Elif Y. hurdaya dönen araçtan fırlarken otomobilin fıstık ağacına takılan tavanı yerinden söküldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Elif Y. ile Narey B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ölen Elif Y. ile Narey B.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otopsi işlemlerinin ardından Narey B. ile Elif Y.'nin cenazesi defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

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Gaziantep'te feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
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