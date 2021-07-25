Gaziantep'te feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Gaziantep-Kilis yolu üzerindeki Halep Bulvarı'nda korkunç bir kaza meydana geldi.
Kaza, Gaziantep - Kilis yolu üzerinde Halep Bulvarı'nda meydana geldi. Eski eşi Elif Y. (55) ile birlikte Kilis'ten dönen Narey B. (56), Halep Bulvarı'na geldiği esnada virajı alamayarak kullandığı 06BLA891 plakalı Peugeout marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU
Sürücü Narey B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol üzerindeki yön levhasına çarparak şarampole uçtu. Yol kenarındaki fıstık bahçesine uçan otomobil, birkaç takla attıktan sonra fıstık ağaçlarına takılarak durabildi. Elif Y. hurdaya dönen araçtan fırlarken otomobilin fıstık ağacına takılan tavanı yerinden söküldü.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Elif Y. ile Narey B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.