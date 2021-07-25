Gaziantep'te feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Kazada ölen Elif Y. ile Narey B.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otopsi işlemlerinin ardından Narey B. ile Elif Y.'nin cenazesi defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.