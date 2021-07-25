Gaziantep’te fuhuş pazarlığı: O anlar kamerada!

Bazı kadınların yol üzerinde otobüs bekleyen kişilerin yanına giderek pazarlığa girişmesi görüntülere yansırken, kadınlardan rahatsız olan kişiler yoldan uzaklaşıyor. Kimi kadınların yanında fuhuş pazarlığı esnasında küçük çocuk da bulunması dikkat çekti.