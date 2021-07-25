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Haberler Yaşam Haberleri Hakan Reçber 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya aldı! Hakan Reçber kimdir, kaç yaşında, hangi sporu yapıyor?
Giriş Tarihi: 25.7.2021 15:13

Hakan Reçber 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya aldı! Hakan Reçber kimdir, kaç yaşında, hangi sporu yapıyor?

Hakan Reçber 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya aldı! Hakan Reçber kimdir, kaç yaşında, hangi sporu yapıyor?

Onlarca ülkeden çok sayıda sporcunun katıldığı Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ilk bronz madalya geldi. Hakan Reçber Tekvando 68 kiloda mücadele için Bosna Hersekli rakibinin karşısına çıktı. Milli Tekvandocu Reçber bronz madalya ile Türkiye'ye ilk dereceyi getirdi. Bu madalya sonrası spor severler ve çok sayıda vatandaş, Hakan Reçber kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, ilk madalyayı kazanan milli sporcu Hakan Reçber hakkında bilgiler...

Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ilk madalya tekvando alanında geldi. Bosna Hersekli rakibini yenen Hakan Reçber, bronz madalyanın sahibi oldu. Bu zaferin ardından vatandaşlar, milli sporcu hakkında bilgileri ve "Hakan Reçber kimdir" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 22 yaşındaki sporcu hakkında bilgiler, hayatı, spor kariyeri ve merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor!

Hakan Reçber 17 Ağustos 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Hakan Reçber 2017 yılında 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türk tekvando sporcusu Hakan Reçber, 2018'de Avrupa Tekvando Şampiyonasında bantamweight (-63 kg) kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Hakan Reçber, 2021'de Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Reçber, son olarak Tokyo'da gerçekleştirilen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

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Hakan Reçber 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda bronz madalya aldı! Hakan Reçber kimdir, kaç yaşında, hangi sporu yapıyor?
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