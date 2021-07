Harikalar diyarında her şey dahil tatil...

BAŞLARKEN

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de evcil hayvan besleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Hayvanları Koruma Yasası da TBMM'den geçti. Hayvan sahiplerinin çoğalmasıyla evcil hayvanlarımız yani 'can dost'larımızla ilgili yepyeni yaşam kapıları da aralanıyor bizler için. Ailemizin bir ferdi haline gelen canlarımızı tatilde bırakacağımız oteller, gündüz işe giderken emanet edebileceğimiz kreşler, özel taksi hizmeti, can dostumuza özgü güzellik salonları olmak üzere hizmet yelpazesi çok geniş. Ama bu hizmetleri diğer iş kollarından ayıran en önemli şey koşulsuz sevgi bağı. SABAH, bu yazı dizisinde ailelerin bir parçası olan hatta 'çocuğum' diye lafa başlayan ailelerin, can dostlarıyla yaşamına ayna tuttu. 4 günlük dizide oteldeki konaklamalarından, Pettaxsi ile kreş yaşamlarına, güzellik salonlarındaki jakuzi keyfine, stil kuaförlük hizmetlerine ve hatta can dostlara düzenlenen doğum günü partilerine ve sırf can dostunu yakalandığı hastalığın pençesinden kurtarabilmek için evini bile satmayı göze alan yaşamları bulacaksınız.

İş seyahati veya tatile giderken kedimizi, köpeğimizi götüremezsek, onları kime emanet edebiliriz? Bunun için kedi ve köpek otelleri var. Evlatlarını emanet eder gibi aile sıcaklığında bir yere bırakmak, onların da yüreğini hafifletiyor. Üstelik 7/24 kameradan evlatlarının ne yaptığını izleyebiliyorlar. İşte bu otellerden biri de Zekeriyaköy'deki Best Friends Köpek ve Kedi Oteli.







ANNE VE BABALARIYIZ

Kapılarını SABAH'a açan otel 'harikalar diyarı' gibi. Burada büyük bir aşk ile kocaman bir aileye tanıklık ediyoruz. Günlüğü 95 lira olan otelde, her şey dahil hizmet var.

Otelin işletmecileri Gözde ve Burak Sertdağ çifti, "Sevgi, güven ve aşk ile hizmet veriyoruz. Hepsi bizim evladımız" diyor.

Gözde Sertdağ (27) Hukuk mezunu. Eşi Burak Sertdağ (36) da Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. 2 köpek ve 2 kedileri vardı. Bir gün annelerinin terk ettiği 5 kediye evinin kapılarını açtılar. Hatta birini sahiplendiler. Gözde Sertdağ, "Tüm mahalleli tatile gideceği zaman kedilerine bakmamız için anahtarlarını, köpeklerini evimize bırakırlardı. Hem bizim çocuklar sosyalleşir hem de biz eğlenirdik. Bir gün arkadaşlarımız evin kalabalıklığını görünce 'Siz neden pet pansiyon yapmıyorsunuz?' dedi. "Best Friends" adıyla yola çıktık ve 4 yıl önce tüm çocukların anne babası olup oteli kurduk" dedi.







Bu villa otel, bir dönüm bahçe ve 385 metrekare kapalı alanda hizmet veriyor. Oyun parkurları, yüzme havuzu var. Üstelik buradaki canlar, kafessiz ve tamamen serbest. Küçük ırklardan özel, uyumlu ve sosyal çocukları otele kabul ettiklerini söyleyen Gözde Sertdağ "Burada sürü yaşamı var. Bu nedenle agresif köpek kabul etmiyoruz. Buraya gelenler bizden çok iyi enerji alıyorlar. Aileleri almaya gelince de gitmek istemiyorlar. Gitseler de yine gelmek istiyorlar" diye anlatıyor.

Otelde sabah 06.00 ile birlikte herkes uyanıyor. Otel sakinlerinin yemeği, temizliği, oyun saati, yüzme saati derken saat 23.00'te uyku saati. 25 kedi, 35 de köpek konukları var. Yani 64 çocuklu bir aileler. Gözde Sertdağ "Çocuklarınızın siz onların yanında yokken dünyanın en güzel tatilini yapmaya layık olduğunu düşünüyoruz" diyor.







KEDİLER OYUN SAATİNİ ÇOK SEVİYOR

Burak Sertdağ şöyle konuştu: "Evimizi tamamen çocuklarımızın konforunu düşünerek tasarladık. 3 farklı odamız kedilerimize ait olup karakter ve yaşlarına göre gruplandırma yapıyoruz. Odalarımızda oyun tünelleri, duvar oyun modülleri, özel su şelaleleri, özel kedi oyun parkurları, özel kedi minderleri var. Odalar günde 3 kez temizleniyor. Günde 4-5 saat onların taranma saati var. Oltalarla oyun saatleri var. Oyun saatlerini çok seviyorlar."







KAN BAĞI DEĞİL CAN BAĞI

Serpil Pekcan, Kahve'nin annesi. 2 haftalık tatile çıkacak. Çünkü geçen yıl eşi kansere yakalanınca hayatının en zor günlerini geçiren Pekcan, biricik Kahve'sini buraya emanet etmiş ve hiç de pişman olmamış. Burayı kan bağı olmasa da can bağı gibi görüyor. Pekcan Kahve'sini bırakırken "Giderken beni görmesin" diye işaret ediyor. Gözde Sertdağ, "Kahve bize çok alışık. Ama ilk ayrılık vakti hüzün çöküyor" dedi.



