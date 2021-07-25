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Giriş Tarihi: 25.7.2021 10:48 Son Güncelleme: 25.7.2021 11:05

Hastanede soygun yaptılar! Soyguna çaldıkları arabayla gitmişler

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hastanede soygun yaptılar! Soyguna çaldıkları arabayla gitmişler

İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bulunan özel bir hastaneye girerek üç dizüstü bilgisayar çalan bir kişi yakalandı. Suç ortağı aranan şüphelinin adrese girişi güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi; Avcılar İlçesi'nde özel bir hastaneye girerek üç dizüstü bilgisayar çalan ve kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Şüphelilerin kullandıkları ve olay yerine geldikleri aracı 31 Mayıs'ta Başakşehir Güvencintepe Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinden çaldıkları belirlendi. Kimliği belirlenen M.K. (26) isimli şüpheli; Başakşehir Şahintepe Mahallesi üzerindeki ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adrese girişleri ve soygun anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheli M.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. M.K.'nın suç ortağı ise aranıyor.

Hastanede soygun yaptılar! Soyguna çaldıkları arabayla gitmişler | Video

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Hastanede soygun yaptılar! Soyguna çaldıkları arabayla gitmişler
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