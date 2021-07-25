İstanbul Polisi; Avcılar İlçesi'nde özel bir hastaneye girerek üç dizüstü bilgisayar çalan ve kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Şüphelilerin kullandıkları ve olay yerine geldikleri aracı 31 Mayıs'ta Başakşehir Güvencintepe Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinden çaldıkları belirlendi. Kimliği belirlenen M.K. (26) isimli şüpheli; Başakşehir Şahintepe Mahallesi üzerindeki ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adrese girişleri ve soygun anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Adliyeye sevk edilen şüpheli M.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. M.K.'nın suç ortağı ise aranıyor.

Hastanede soygun yaptılar! Soyguna çaldıkları arabayla gitmişler | Video