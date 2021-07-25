Kaza Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi Hoca Ali Arslan Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki Batuhan K., arkadaşıyla birlikte araç kiralayıp gezmeye başladı.

Mahalle sokaklarında tur atan genç sürücü, tecrübesizlikle hatalı sollama yaptı. Bu esnada sokak üzerinde yürümekte olan Mehmet Albayrak (53), Oktay Albayrak (58) ve Ahmet Albayrak (55) Batuhan K.'nın kullandığı aracın altında kaldı. Kazanın ardından genç sürücünün yanında oturan arkadaşı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Batuhan K. ise mahalle sakinleri tarafından feci şekilde darp edildi.

Genç sürücü vatandaşların araya girmesiyle linç edilmekten son anda kurtuldu. Şoka giren Batuhan K., ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ise ilk müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada başından yaralanan Mehmet Albayrak'ın durumunun kritik olduğu, kardeşi ile kuzeninin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hatalı sollama yaptı, 3 kişiyi ezdi! Genç sürücü linç edilmekten son anda kurtuldu | Video

ÖN CAMA VURUP ARKAYA FIRLATTI



Kazanın görgü tanığı Cebrail Akıcı, "Beyaz araba süratli şekilde caddeden girdi. Önünde bir araba vardı. Solundan gaza yüklendi. Kenarda yürüyen 3 kişiye vurdu. Birini ön kaputtan ön cama vurup arkaya attı. Diğerlerini de yana fırlattı. Yaralılardan bir tanesinin durumu ağır. Şoförün yanında bir kişi daha vardı o kişi kaçtı" dedi.