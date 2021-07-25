Herkes onu 3 gündür Uludağ'da arıyordu...53 saat sonra şehre yakın bir noktada bulundu





Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Boynukısa'nın 112 ekibi tarafından bölgeden alınarak en yakın sağlık kuruluşuna sevk edileceği öğrenildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat bugün yaptığı açıklamada, "Cuma günü bu saatlerde kaybolan hanımefendiyi arama çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz sabah günün aydınlanmasıyla çalışmalarına başladı. Ancak şu ana kadar herhangi bir emareye rastlamadık.