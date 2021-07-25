İkizleri kaza ayırdı

Antalya
Kumluca'daki kaza tek yumurta ikizleri Sema Dönmez (21) ile Seda Dönmez'i birbirinden ayırdı. Önceki akşam motosiklet ile seyir halinde olan Sema Dönmez'e bir sürücü aracıyla arkadan çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Sema'nın yardımına arkadan gelenler koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sema'nın cansız bedenini Antalya Adli Tıp Morgu'ndan alan amcası Ümit Dönmez, ambulansa dayanarak gözyaşlarına boğuldu. İkiz kardeş Seda Dönmez de ölüm haberiyle yıkıldı. Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü Tuncay T., dün sabah saatlerinde Mavikent Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Sürücünün olay sırasında aşırı süratli ve alkollü olduğu iddia edildi. Öte yandan Antalya'daki bir diğer kazda aracıyla refüjde bulunan ağaçlara çarpan aşçı Ahmet Deniz (45) hayatını kaybetti.