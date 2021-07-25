İskoçyalı aktör Fethiye’de hayatını kaybetti

İskoçyalı ünlü aktör Mike Mitchell 2007 yılından beri yaşadığı Fethiye'de hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 23 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında eşiyle birlikte yaşadığı tekneden çıkarak marina içerisinde bir müddet gezinen ünlü aktör, marina banyosuna girdikten bir müddet sonra kendisinden haber alınamadı.

Marina yönetimince banyo kapısı kırılarak içeri girildiğinde yerde hareketsiz yattığı görüldü ve 112 acil çağrı merkezine bilgi verildi. 112 ekiplerince yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlenen Mike Mitchell, Muğla Adlı Tıp Kurumuna otopsi için gönderildi.

İlk belirlemelere göre, ünlü aktörün kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Uzun yıllardır Fethiye'de yasayan ünlü aktör, ilçedeki bazı tatil köylerinde ve marina işletmelerinde çalıştı. Mitchell, Fethiye halkı tarafından bilinen ve çok da seviliyordu. Mike, 3 kez dünya vücut geliştirme şampiyonu oldu. Daha önce kanser ile mücadelesini kazanan ünlü aktörün ölümü Fethiye halkını ve sinemaseverleri derinden üzdü.

Sanatçının vefat haberi duyulduğu andan itibaren olayın takipçisi olan Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Fethiye aşığı olan Mike Mitchell kaybetmiş bulunmaktayız. Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valimiz Sayın Orhan Tavlı ve Fethiye Kaymakamımız Eyüp Fırat bizzat sanatçının vefatı ile yakından ilgilenmektedirler. Üzücü bir şekilde kaybettiğimiz ünlü oyuncuyu saygı ve rahmetle anı