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Giriş Tarihi: 25.7.2021 16:40

İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? İşte İzmir İstanbul otoyol geçiş ücreti

İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? İşte İzmir İstanbul otoyol geçiş ücreti

Kurban Bayramı tatilini hafta sonu ile birleştiren vatandaşlar, bugün itibariyle dönüş yoluna çıktılar. Trafik durumunda yoğunlaşma yaşanması ile birlikte paralı yollar gündeme oturdu. Otoyol ve köprü ücretleri konusunda en dikkat çeken yol ise İstanbul İzmir otoyolu oldu. Peki İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar? İşte İzmir İstanbul otoyol geçiş ücreti

İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç tl sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sürücüler bayram tatili dönüşü için İstanbul İzmir otoyolu geçişini tercih ediyor. Tatil dönüşlerinde trafiğe takılmamak amacıyla en uygun yol güzergahlarını tercih eden vatandaşlar otoban fiyatlarını merak ediyor. Peki İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar?

İSTANBUL İZMİR OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

1. sınıf araçlar 367 TL ödeyecek.

2. sınıf araçlar 568,50 TL ödeyecek.

3. sınıf araçlar 696,50 TL ödeyecek.

4. sınıf araçlar 924 TL ödeyecek.

5. sınıf araçlar 1165,50 TL ödeyecek.

6. sınıf araçlar 256,50 TL ödeyecek.

İSTANBUL İZMİR ARASI YENİ OTOBAN KAÇ KM?

İstanbul İzmir arasındaki mesafe, otoyolun 515 kilometre. Otoyol ile birlikte bu mesafe 426 kilometreye düştü.

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İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? İşte İzmir İstanbul otoyol geçiş ücreti
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