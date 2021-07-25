İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç TL? İşte İzmir İstanbul otoyol geçiş ücreti

İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar, kaç tl sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sürücüler bayram tatili dönüşü için İstanbul İzmir otoyolu geçişini tercih ediyor. Tatil dönüşlerinde trafiğe takılmamak amacıyla en uygun yol güzergahlarını tercih eden vatandaşlar otoban fiyatlarını merak ediyor. Peki İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti ne kadar?
1. sınıf araçlar 367 TL ödeyecek.
2. sınıf araçlar 568,50 TL ödeyecek.
3. sınıf araçlar 696,50 TL ödeyecek.
4. sınıf araçlar 924 TL ödeyecek.
5. sınıf araçlar 1165,50 TL ödeyecek.
6. sınıf araçlar 256,50 TL ödeyecek.
İstanbul İzmir arasındaki mesafe, otoyolun 515 kilometre. Otoyol ile birlikte bu mesafe 426 kilometreye düştü.