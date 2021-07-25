İstanbul'da bayram trafiği! İstanbul trafik durumu ve 25 Temmuz Pazar TEM E-5 trafik yoğunluğu haritası...

İstanbul trafik durumu ve yoğunluk haritası, bayram dönüşü milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 2021 Kurban Bayramı tatilinin son iki gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle İstanbul giriş ve çıkışlarında, Çanakkale'de, Kocaeli-Gebze güzergahında trafik durumu zaman zaman durma noktasına geliyor. İşte, İstanbul trafik yoğunluk haritası ve 25 Temmuz pazar İstanbul trafik durumu...

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yoluna çıkması ile, birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolu Osmancık geçişi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu kilometrelerce kuyruğa neden oldu. Kurban bayramı tatilini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşüyle, D-100 Karayolu Osmancık kesimi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kilometrelerce uzayan araç konvoyu nedeniyle de trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

