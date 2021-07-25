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Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da bayram trafiği! İstanbul trafik durumu ve 25 Temmuz Pazar TEM E-5 trafik yoğunluğu haritası...
Giriş Tarihi: 25.7.2021 09:23

İstanbul'da bayram trafiği! İstanbul trafik durumu ve 25 Temmuz Pazar TEM E-5 trafik yoğunluğu haritası...

İstanbul'da bayram trafiği! İstanbul trafik durumu ve 25 Temmuz Pazar TEM E-5 trafik yoğunluğu haritası...

Bayram tatilinin bugün son günü... Milyonlarca İstanbullu, memleketlerinden İstanbul'a dönüş yapıyor ve İstanbul giriş çıkışlarında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çanakkale başta olmak üzere feribot limanlarında da kilometrelerce kuyruk oluşuyor. İstanbul'da trafik durumuna göre TEM ve E5 güzergahları tercih edilebiliyor. İşte, 25 Temmuz tarihli İstanbul trafik durumu ve yollardaki İstanbul trafik yoğunluğu haritası....

İstanbul trafik durumu ve yoğunluk haritası, bayram dönüşü milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 2021 Kurban Bayramı tatilinin son iki gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle İstanbul giriş ve çıkışlarında, Çanakkale'de, Kocaeli-Gebze güzergahında trafik durumu zaman zaman durma noktasına geliyor. İşte, İstanbul trafik yoğunluk haritası ve 25 Temmuz pazar İstanbul trafik durumu...

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yoluna çıkması ile, birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolu Osmancık geçişi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu kilometrelerce kuyruğa neden oldu. Kurban bayramı tatilini memleketlerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüşüyle, D-100 Karayolu Osmancık kesimi İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kilometrelerce uzayan araç konvoyu nedeniyle de trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaş, memleketlerinden ve tatil bölgelerinden geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Öğle saatlerinden itibaren başlayan araç trafiği her geçen dakika artıyor. Geri dönüş yolunda vatandaşlar D-100 karayolu Osmancık geçişinde kilometrelerce konvoy oluşturuyorlar. Artan araç trafiği ve ilçe geçişinde yeralan EDS sistemi nedeniyle durma noktasına gelen trafikte ilerleyemeyen araç sürücüleri zor anlar yaşıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve bölge trafik müdürlüğü ekipleri güzergah üzerinde çeşitli tedbirler alarak araç trafiğinin yoğun olduğu geçiş kavşaklarında trafik akışını hızlandırmaya çalışıyor.

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İstanbul'da bayram trafiği! İstanbul trafik durumu ve 25 Temmuz Pazar TEM E-5 trafik yoğunluğu haritası...
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