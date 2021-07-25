İzmir’de başörtülü kadına alçak saldırı! Korku dolu anları SABAH'a anlattı

Alçak saldırı, geçtiğimiz 22 Temmuz Perşembe günü akşam saat 18.25 sıralarında Karabağlar ilçesi Eskiizmir semti Zerek Petrol'ün karşısında meydana geldi. 35 M 9098 plakalı minibüsün şoförü geri manevra yaparken yolda yaya olarak yürüyen 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'ı fark edemedi. Yılmaz minübüsün kendisine çarpmasını engellemek için eliyle araca vurarak uyardı. Buna sinirlenen minibüs şoförü ile Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rabia Yılmaz olay yerinden uzaklaştı.
MİNÜBÜS ŞOFÖRÜ TAKİP ETTİ
Gözü dönmüş minübüs şoförü olay yerinden uzaklaşan Yılmaz'ı aracıyla takip etti. Yolun karşısındaki Cemil Meriç Ortaokulu'nun önüne kadar yürüyen Rabia Yılmaz'ın yanına yanaşan aynı minibüsten bu kez şoförün eşi olan kadın, 'Sen benim kocama hakaret edemezsin. Özür dileyeceksin' dedi. Yılmaz da bunun üzerine, 'O bana çarptı. O benden özür dilemesi gerekiyor' dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen minibüs şoförü ile eşi 1.55 boyundaki başörtülü genç kadın Rabia Yılmaz'a fiziki olarak saldırdı.
BAŞÖRTÜSÜNÜ AÇTILAR, SALDIRDILAR
Dolmuş şoförü Rabia Yılmaz'ın sırtına vururken, eşi de tokat atıp, genç kadının başörtüsünü çıkarttı. Gözü dönmüş karı koca Rabia Yılmaz'ın saçını çekip darp etmeyi sürdürdü. Genç kızı başörtüsünü kapatmaya çalışırken defalarca tokat yedi. Minibüs şoförü ve eşi, 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' diyerek genç kadını darp ederken hakaret etti. Çevredekilerin araya girmesiyle genç kadın minibüs şoförü ile eşinin elinden kurtuldu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi minibüslerine atlayan çift olay yerinden uzaklaştı.
SABAH'A KONUŞTU
Önce hastaneden darp raporu alan Rabia Yılmaz, daha sonra Eskizmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Genç kadın 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından şikayetçi oldu. Olayla ilgili SABAH'a konuşan Rabia Yılmaz, "Karı koca beni acımasızca dövdüler. Hayatımda ailemden bir tokat bile yemedim. Namusuma, dini inancıma her şeyime hakaret edip darp ettiler. Bu insanlar yakalanıp gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Hayatımda ilk kez bu şekilde saldırıya uğradım. Hala kendime gelemedim. Gece kabuslar görüyorum" dedi. Kendisini darp eden şüphelilere maddi ve manevi tazminat davası da açtığını belirten Yılmaz, bana, 'Kapalısın diye namuslu musun, AK Parti'nin köpeğisin' şeklinde hakaretlerde de bulundular. Psikolojim hala bozuk. Evlilik arifesindeyim. Nişanlıyım. Nişanlım da büyük şok yaşadı. 3 gündür kendime gelemedim. Karşılarında 1.55 boyunda küçük bir kız yokmuşçasına dövdüler. Kafamı ellerimle kapattığım halde hiç acımadılar. Çevreden gelen 5 kişi beni kurtardı. Hukuki olarak hakkımı sonuna kadar arayacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım." diye konuştu.