İzmir’de başörtülü kadına alçak saldırı! Korku dolu anları SABAH'a anlattı

SABAH'A KONUŞTU

Önce hastaneden darp raporu alan Rabia Yılmaz, daha sonra Eskizmir Şehit Şakir Özgan Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Genç kadın 'kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından şikayetçi oldu. Olayla ilgili SABAH'a konuşan Rabia Yılmaz, "Karı koca beni acımasızca dövdüler. Hayatımda ailemden bir tokat bile yemedim. Namusuma, dini inancıma her şeyime hakaret edip darp ettiler. Bu insanlar yakalanıp gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum. Hayatımda ilk kez bu şekilde saldırıya uğradım. Hala kendime gelemedim. Gece kabuslar görüyorum" dedi. Kendisini darp eden şüphelilere maddi ve manevi tazminat davası da açtığını belirten Yılmaz, bana, 'Kapalısın diye namuslu musun, AK Parti'nin köpeğisin' şeklinde hakaretlerde de bulundular. Psikolojim hala bozuk. Evlilik arifesindeyim. Nişanlıyım. Nişanlım da büyük şok yaşadı. 3 gündür kendime gelemedim. Karşılarında 1.55 boyunda küçük bir kız yokmuşçasına dövdüler. Kafamı ellerimle kapattığım halde hiç acımadılar. Çevreden gelen 5 kişi beni kurtardı. Hukuki olarak hakkımı sonuna kadar arayacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım." diye konuştu.