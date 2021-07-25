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Giriş Tarihi: 25.7.2021 09:28

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, Pazartesi mi? Milyonların gözü Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’na çevrildi!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, Pazartesi mi? Milyonların gözü Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’na çevrildi!

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, yarın mı yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere 17 günlük tam kapanmanın ardından vaka sayılarında ciddi düşüş yaşanmış ve gündelik hayatta normalleşmeye geçilmişti. Son günlerde artan vaka sayıları ile birlikte ise Kabine Toplantısı tarihi merak edilmeye başlandı. Koronavirüse karşı kararların alındığı toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 2 haftada bir yapılıyor. Peki, yarın Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, Pazartesi mi?

Yarın Kabine Toplantısı var mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Koronavirüs salgınına ilişkin kararların alındığı Kabine Toplantısı iki haftada bir olmak üzere Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, yarın Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, Pazartesi mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. Kurban Bayramı tatili süresi başta olmak üzere, ülke gündeminin ele alındığı toplantıda tatilin 9 gün olacağı kesinleşti.

Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın tarihi henüz belli olmadı ancak toplantının 26 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, Pazartesi mi? Milyonların gözü Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’na çevrildi!
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