Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, Pazartesi mi? Milyonların gözü Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı’na çevrildi!

Yarın Kabine Toplantısı var mı sorusu milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Koronavirüs salgınına ilişkin kararların alındığı Kabine Toplantısı iki haftada bir olmak üzere Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, yarın Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, Pazartesi mi?