Kapkaççı 3 kardeş yakalandı

Adana'da 77 yaşındaki Aysel Bargu'nun boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan 3 kardeş yakalandı. Suçu kabul etmeyen 3 zanlı tutuklandı.

GÜÇLÜKLE YÜRÜYOR

Olay merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Aysel Bargu, evinden çıkıp sokakta gezintiye çıktı. Yürümekte zorluk çeken yaşlı kadının arkasından yaklaşan 3 kişiden birisi bir anda Bargu'nun boynundaki altın kolyeyi kopararak aldı. Kapkaçılar kaçarak izlerini kaybettirirken kadının yardım çığlıkları üzerine çevredeki bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

3'Ü DE YAKALANDI

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelilerin eşkalini tespit etti. Kolyeyi çaldığı ileri sürülen İbrahim S. (18) ağabeyi Şehmuz S. (20) ve 15 yaşındaki kardeşi B.S., Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerine yakalandı.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Üç kardeşin "kapkaç" ve "hırsızlık" olaylarından emniyette çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, ayrıca Şehmus S'nin hırsızlık, B.S'nin de kapkaç suçundan arandığı öğrenildi. İfadelerinde haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen 3 zanlı kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.