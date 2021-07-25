Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kars’ta gün batımı mest etti
Giriş Tarihi: 25.7.2021 09:23

Kars’ta gün batımı mest etti

İHA
Kars’ta gün batımı mest etti

Kars'ta gün batımında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı. Vatandaşlar telefonlara sarıldı...

Kars'ın Selim ilçesinde Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt Barajı'nda kaydedilen görüntüler Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Allahuekber Dağları'nda bulutların arkasına geçen güneşin ortaya çıkardığı kızılın Bayburt baraj gölüne yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Kars'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Bayburt baraj gölü kıyısına gün batımını izlemek için geldiğini belirten vatandaşlar, "Allahuekber Dağları eteklerinde bulunan Bayburt baraj gölündeyim. Gün batımı burada harika suya yansıması, görselliği çok güzel, arada bir gün batımı izlemek için Kars'tan buraya geliyorum" dedi.
Allahuekber Dağları'nda bulutların yoğunlaşarak suya yansıması ve gün batımıyla birlikte kızıla bürünmesi görenleri hayran bırakıyor. Gün batımı ve ortaya çıkan kızıl görüntünün bulutlarla suya yansıması kameralara yansıdı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars’ta gün batımı mest etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA