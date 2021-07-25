Kayıplar aranıyor yaralar sarılıyor

Artvin
'in Murgul
ilçesinde sele kapılarak kaybolan Serdar Yiğit (38) ile Rize
'nin Güneysu ilçesinde sele kapılan Hasan Arıcı (62) ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan'ı (38) arama çalışmaları sürüyor.
Artvin'in Arhavi
ilçesinde 466 kişi güvenli alanlara yerleştirildi. İlçede temizlik çalışmaları devam ediyor. 500'ü komando, 118'i AFAD gönüllüsü olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de yer aldığı ekipler, caddeleri ve sokakları yıkayarak çamurdan arındırıyor. Binaların bodrum katlarına dolan sular vidanjörlerle boşaltılıyor. İlçeye tankerlerle içme suyu taşınıyor. Askerler, vatandaşların bidonlarını dahi taşıyor. Türk Kızılay'ı vatandaşların yemek ve su ihtiyacını karşılıyor. Sel temizlik seferberliğinin sürdüğü ilçede hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.
Esnaf Tanju Fitos, "Canımızı zor kurtardık. Devletimizden, askerimizden Allah razı olsun. İlk andan itibaren hemen geldiler ve çalışmalara başladılar" derken, selden zarar gören Aynur Öztabak "Oğlumun akşam nişanı vardı, nişanı yapamadık. Her şeyimiz mahvoldu" dedi.
BAKANLAR BÖLGEDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
dün bölgede incelemeleri sürdürdü. Bakanlar yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.
RİZE VE ARTVİN'DE PSİKOSOSYAL DESTEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, Rize ve Artvin'deki selzedelere psikososyal destek hizmeti sağladıklarını belirtti. Yanık, "47 uzman personelimiz 766 kişiyle bire bir görüşme gerçekleştirerek psikososyal destek hizmeti sağladı. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı. ANKARA