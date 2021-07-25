Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü işte bu gemide: Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı

O GÜNLERE GÖTÜRÜYOR

Başta o dönem terör örgütü EOKA'nın zulmü altında ezilen ve anavatanı dört gözle bekleyen Kıbrıslı Türkler olmak üzere, tüm ziyaretçileri duygu seline boğan gemi müzedeki model askerlere, harekâta katılan Mehmetçiğin üniformasının bire bir aynısı giydirildi. Ç 1974 gemi müzesi, "Çıkarma Plajı" olarak anılan plajdan net şekilde görülebiliyor. Bu durum, Türk askerinin adaya getirdiği huzur ve güven ortamını bir kez daha gözler önüne seriyor.