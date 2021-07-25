Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü işte bu gemide: Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı

"Ç 1974" adlı müze gemi, Kıbrıs Barış Harekâtı'nı yeniden yaşatıyor. Gemi müzede şehitlerin isimleri, Mehmetçiğin adaya geldiği anın fotoğrafları, mühimmatlar sergileniyor.
1974 Barış Harekâtı'nda kullanılan gemilerin bire bir aynısı olarak dizayn edilen Ç 1974'te Kıbrıs Türkü'nün hasretle ve dualarla beklediği Mehmetçiğin adaya geldiği anın fotoğrafı ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor. Gemi müzenin makine dairesinde tarihi harekâttan fotoğraflar, Rumlara ait miğferler, kullanılan mühimmatlar, şehitlerin isimlerinin yer aldığı pano, harekâtta görev yapan komutanlar listesi ve birçok askeri teçhizat, subayların kullandığı er salonu gibi alanlar sergileniyor. Ç 1974 gemi müze ziyaretçilere, Barış Harekâtı'nın hangi şartlarda başarıldığını gösteriyor.
O GÜNLERE GÖTÜRÜYOR
Başta o dönem terör örgütü EOKA'nın zulmü altında ezilen ve anavatanı dört gözle bekleyen Kıbrıslı Türkler olmak üzere, tüm ziyaretçileri duygu seline boğan gemi müzedeki model askerlere, harekâta katılan Mehmetçiğin üniformasının bire bir aynısı giydirildi. Ç 1974 gemi müzesi, "Çıkarma Plajı" olarak anılan plajdan net şekilde görülebiliyor. Bu durum, Türk askerinin adaya getirdiği huzur ve güven ortamını bir kez daha gözler önüne seriyor.
250 ASKER TAŞIYABİLİYORDU
Kıbrıs'ta geçen yıldan bu yana bulunan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nda yer alan çıkarma gemi modelinin sonuncusu olan Ç 1974, Barış ve Özgürlük Anıtı'nın olduğu alanda yer alıyor. Bakımı ve boyama işlemi yapılan gemi müze, 1974'te çıkarmaya katılan gemilerle aynı sınıfta. 1978'de inşa edilen ve 2014'e kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla icra eden Ç 1974 gemisi, bugün Kıbrıs Türk halkının geleceğinin teminatı olan Türkiye'nin Deniz Kuvvetleri unsuru olarak müze gemi haline getirildi. Gemi, Türk tersanecilik kabiliyetinin örnekleri arasında yer alıyor. Gemi, dönemin şartlarında yatarak 150, ayakta 250 asker taşınabilmesine imkân sunuyordu.