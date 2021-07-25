‘Komşum Hızır gibi imdadıma yetişti’





Camı kırdığı sırada ayağının kesildiğini anlatan Ersin Güzel (65) ise "O sırada çocuklarımın da arkadaşı olan Süleyman Başköse, botla geldi. Önce eşimi bota bindirip gönderdim. Yüzerek kurtulmaya çalıştım ama pis su yutmaya başladım. Nefesim kesilince yüzemedim. 'Boğuluyorum kurtarın beni' diye bağırıyordum. Sonra jeneratörün üstüne çıktım. O an sadece 6 torunumu düşündüm. Bizi kurtaran kahramanımız Süleyman'dan Allah razı olsun" diye konuştu.