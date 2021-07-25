‘Komşum Hızır gibi imdadıma yetişti’

Artvin'in Arhavi ilçesindeki selde, 430 ev ve işyerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömülürken, onlarca araç hurdaya döndü. İşyerindeki mallarını kurtarmaya çalışırken sele kapılan Suzan ve Ersin Güzel'i ise komşusu Süleyman Başköse botuyla kurtardı. Boğulmaktan son anda kurtulan Güzel çifti, yaşadıkları dehşeti SABAH'a anlattı.
İçeriye dolan suyun bir anda yükseldiğini söyleyen Suzan Güzel (61), "Camı kırıp dışarıya çıktık. Su boğazımıza kadar geliyordu. İlerlemeye çalıştık. Korktum ve geri dönmek istedim. Eşim suyla mücadele veriyordu. Boğulmak üzereyken kahraman komşumuz bizi kurtardı. O artık bizim kahramanımız ve evladımız" dedi.
Camı kırdığı sırada ayağının kesildiğini anlatan Ersin Güzel (65) ise "O sırada çocuklarımın da arkadaşı olan Süleyman Başköse, botla geldi. Önce eşimi bota bindirip gönderdim. Yüzerek kurtulmaya çalıştım ama pis su yutmaya başladım. Nefesim kesilince yüzemedim. 'Boğuluyorum kurtarın beni' diye bağırıyordum. Sonra jeneratörün üstüne çıktım. O an sadece 6 torunumu düşündüm. Bizi kurtaran kahramanımız Süleyman'dan Allah razı olsun" diye konuştu.
Güzel çiftini kurtaran evli ve 2 çocuk babası Süleyman Başköse (38) de "Balkondan bakarken Ersin abiyi gördüm. Hemen çocuklarımın deniz botunu şişirip, hiç düşünmeden kurtarmaya gittim. Önce Suzan ablayı güvenli yere getirdim, ardından Ersin abiyi sudan çıkararak bota bindirdim. O anı hayatım boyunca unutamam. Kim olsa benim yaptığımı yapardı" dedi.