Kovulunca öfkelenip dolmuşu ateşe verdi

Maltepe
'de 2018'de yol ortasında yanan dolmuşun neden yandığı ortaya çıktı. Şoförlüğünü yaptığı dolmuştan, dolmuş sahibi tarafından kovulunca sinirlerine hakim olamayan V.Y.'nin akıl almaz bir intikam planı hazırlayıp dolmuşu yaktığı ortaya çıktı. Kadıköy-Pendik hattı arası çalışan dolmuşun sahibi 63 yaşındaki O.A., minibüsün şoförlüğünü yapması için V.Y. (46) ile anlaştı. Minibüs sahibi zaman içinde ödemelerin gecikmesi nedeniyle dolmuşu geri aldı ve şoför olarak başkasını işe alınca ortalık karıştı. Dolmuş sahibinin kendisini kovarak başka şoförle anlaşmasına kinlenen V.Y., olay günü K.Ü.'nün kullandığı dolmuşa müşteri gibi bindi. Bir süre sonra K.Ü.'ye, "Sen kimsin bu araçta çalışıyorsun. Aşiretten misin? Bu araç yüzünden benim oğlum cezaevine girdi" dedi. Seyir halindeki araca cebinden çıkardığı benzini dökmeye başlayan V.Y., şoför ve diğer yolculara direndi. Başına silah dayadığı şoförü aşağı indiren V.Y., minibüsü ateşe verdi. Dolmuş yanarak küle dönerken çevresindeki araçlar da zarar gördü. Olayın ardından dolmuş sahibi O.A.'nın şikayeti üzerine V.Y. hakkında 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yangın çıkarma' suçlarından 14 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yargılama İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.