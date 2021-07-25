Kurban etleri pastırma ve sucuk oluyor

Amasya'da Kurban Bayramı'ndan sonra iş yoğunluğu artan kasaplar, ev yapımı sucuk ve pastırma talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Kurban etlerini en iyi şekilde değerlendirerek sofralarını geleneksel lezzetlerle süslemek isteyen vatandaşlar, hazırladıkları kurban etlerini kıyma haline getirdi. Vatandaşların çoğu, kurban etlerini sucuk olarak değerlendirmek için kasapların yolunu tuttu. Bu şekilde sucuk eve ekonomik giriyor. Et sucuğun kilosu 20 liradan satılıyor. Ev yapımı pastırma için de kasaplar tercih ediliyor.

"HER GEÇEN YIL TALEP ARTIYOR"

Kurban etlerini sucuk yaptırmak isteyenlerin sayısında her geçen yıl artış olduğunu ifade eden kasap Tuncay Bolat, "Allah'a şükür talepler her geçen yıl artıyor. Amasya'nın damak tadına uygun sucuk yapıldığı için kurban etleri sucuk olarak da değerlendiriliyor. Eski usul sucuklar yapılıyor. Sucukların içerisine herhangi bir kimyasal madde katılmıyor. Tuz, baharat ve sarımsak ile sucuğu yapıyoruz. Kimyasallar sucuğu koruması için yapılıyor ama buna gerek yok. 3 gün havalandırılıp dondurucuya atılıyor ve bozulma olmuyor. Sucuğun dışarısı da bağırsak ile çevrildiği için sucuk bundan besleniyor. Bu şekilde olunca bozulma gibi bir şey söz konusu olmuyor. Bize gelen vatandaşların sucuklarını ve etlerini ayrı ayrı yapıyoruz. İsteyen vatandaşlara da pastırma konusunda yardımcı oluyoruz" dedi.