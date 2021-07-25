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Giriş Tarihi: 25.7.2021 16:53

Milyonların gözü YKS sonuçlarına çevrildi! YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Milyonların gözü YKS sonuçlarına çevrildi! YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak sorusu binlerce adayın gündeminde yer alıyor. 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilen sınavda adaylar iyi bir üniversitede öğrenim görebilmek için katılım sağladı. Yüz binlerce öğrenc, "YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusunun yantıını araştırıyor. Üniversite taban puanları öğrencilerin kendi aldıkları puana göre yapılacak yerleştirmeler, AYT, TYT ve YDT sınav sonuçları ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte, YKS sonuçları açıklanma tarihi ve üniversite sınavına ilişkin ÖSYM'nin güncel duyurusu...

Geçtiğimiz ay üç ayrı oturu halinde yapılan üniversite sınavnın ardından "YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak" sorusu bir milyonu aşkın üniversite adayı öğrenci tarafından araştırılıyor. 2021 YKS sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden her sene akademik takvimde belirlenen tarihlerde erişime açılıyor.. Üniversite tercih maratonu da YKS sonuçları açıklandıktan sonra başlayacak. Bu notkada, üniversite sınavına katılım gösteren adaylar, AYT – TYT 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor.

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversiteye giriş için gerekli olan merkezi sınav puanı YKS ile elde ediliyor. Adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla kazandığı YKS puanları ve bu puana bağlı başarı sıralamaları, üniversite tercih sürecinde katkı sağlayacak. YKS sonuçları 4 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

YKS sonuçları için adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımladı. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor. Kılavuza göre, üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak.

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Milyonların gözü YKS sonuçlarına çevrildi! YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
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