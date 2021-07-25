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Giriş Tarihi: 25.7.2021 11:50

Noterlerde 1,5 yılda güvenli ödeme sistemiyle 4 bin 328 işlem yapıldı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Noterlerde 1,5 yılda güvenli ödeme sistemiyle 4 bin 328 işlem yapıldı

Adalet Bakanlığı tarafından 2020 yılı Şubat ayında başlatılan noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sisteminde yaklaşık 1,5 yılda 4 bin 328 işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığının 2020 yılı Şubat ayında başlattığı noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sisteminde yaklaşık 1,5 yılda 4 bin 328 işlem yapıldı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Noterler Birliği, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının ortak çalışması neticesinde 3 Şubat 2020'de "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulamaya konuldu. Sistemin uygulanmaya başlanmasıyla, 1763 noterlikte kredi kartıyla işlem yapılmaya başlandı. Uygulamayla vatandaşların nakit taşıma zorunluluğu ve bunun yaratacağı riskler ortadan kaldırılırken, ödeme aracı seçenekleri çoğaltılarak vatandaşlara kolaylık sağlandı. Uygulamanın başladığı tarihten bu yana güvenli ödeme sistemiyle noterliklerde 4 bin 328 işlem yapıldı.

DOLANDIRICILIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Güvenli ödeme sistemiyle yapılan işlemlerin toplam hacmi, 436 milyon 19 bin lira oldu. Ayrıca kredi kartıyla gerçekleştirilen 4 milyon 725 bini aşkın işlemde 1 milyar 310 milyon liralık işlem yapıldı. Buna göre, noterliklerde ödemeye dayalı sözleşmelerdeki aksaklıkların veya dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmiş oldu.

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Noterlerde 1,5 yılda güvenli ödeme sistemiyle 4 bin 328 işlem yapıldı
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