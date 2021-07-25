Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanın peşine düşen Onur Alp Eker kayboldu. Dün akşam cesedine ulaşılan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in ölüm nedenini belirlemek için çalışmalar başlatılmıştı. Türkiye'nin gündemini meşgul eden ölüm sonrası vatandaşlar, "Onur Alp Eker neden öldü" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Gelen son dakika haberine göre, Onur Alp Eker'in ölüm nedeni için otopsi işleminin başladığı bildirildi.

ONUR ALP EKER NEDEN ÖLDÜ?

Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde dün akşam bulunan tıp fakültesi öğrencisi Eker'in cesedi, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.