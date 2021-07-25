Ordu'da kan donduran olay! Silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi öldü

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı Kargı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda Şahin Duman ve oğulları Ömer, Sezer ve Şakir ile torunu Emirhan Duman silahla yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şahin Duman olay yerinde, oğlu Ömer Duman ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Sezer, Şakir ve Emirhan Duman'ın tedavisi ise Tokat'taki çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Jandarma, iki kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.