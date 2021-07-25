Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar

Olay, Alanya ilçesi'nin Oba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sadettin Sakızca sabah saatlerinde evinin bahçesinde park halindeki otomobilinin arka sol tarafında kurşun izi gören Sakızca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede 9 kurşun izine rastlandı. otomobili kurşunlanan Sadettin Sakızca şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri aracın içerisinde ve dışarısında incelemelerde bulundu. jandarma ekipleri, araca kurşun yağdıran kişi ya da kişilerin bulunması için inceleme başlattı.