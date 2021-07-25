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Giriş Tarihi: 25.7.2021 11:40

Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar

MEHMET AL MEHMET AL
Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar

Antalya’nın Alanya ilçesinde park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Alanya ilçesi'nin Oba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Sadettin Sakızca sabah saatlerinde evinin bahçesinde park halindeki otomobilinin arka sol tarafında kurşun izi gören Sakızca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede 9 kurşun izine rastlandı. otomobili kurşunlanan Sadettin Sakızca şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri aracın içerisinde ve dışarısında incelemelerde bulundu. jandarma ekipleri, araca kurşun yağdıran kişi ya da kişilerin bulunması için inceleme başlattı.

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Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar
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