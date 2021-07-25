Pendik’te yavru kediye yardım gitmedi: Vatandaş isyan etti

İstanbul Pendik Sanayi sitesinde sabahın erken saatlerinde vatandaş Nimet Uyumaz, yavru bir kedinin yaralı, yürüyemez halde olduğunu gördü. Korkudan saklanan minik kedinin çaresi olmak isteyen Uyumaz, mama ve su verdi ardından 153 Beyaz Masa'yı aradı.

YAVRU KEDİYE YARDIM GİTMEDİ

Nimet Uyumaz, 37 dakika boyunca hatta bekletildiğini, yavru kediyi almaya gelmediklerini ve kendisinin götürme imkanı olmadığını dile getirdi. Sonrasında ilçe belediyesini aradı ve büyükşehir belediyesine yönlendirildi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni arayan vatandaş yavru kedinin kötü halde olduğunu defalarca söylemesine rağmen ilgilenmediklerini söyleyerek tekrardan ilçe belediyesine yönlendirildi. Yardıma muhtaç kediye yardım bulamayan Nimet Uyumaz isyan etti. Uyumaz; "Ortada bir can var ve kimse yardım etmiyor. Herkes başka bir yere yönlendiriyor." dedi.

Belediye'den alınan bilgiye göre; bayram tatili dolayısıyla veteriner işleri sorumluluğu, geceden saat 12:00'ye kadar Büyükşehir Belediyesinde bulunuyor.