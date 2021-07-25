Şair polisin şiir kitabı

30 yıllık polis memuru Zekeriya İlhan halen Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda koruma Polisi olarak görevli. "Rüyadaki Vuslat" ilk kitabı. Çocukluğundan itibaren yazdığı şiirlerinden seçerek kitabına koymuş.
Gördüğü bir rüyadan esinlenerek yazığı şiirin adını da kitaba vermiş. "Şiirle tanışmam Elazığ'ın Maden ilçesinde liseye giderken Han Duvarları ve Arabacı şiirlerini okuduktan sonra başladı" diyen İlhan o günden beri yazmayı hiç bırakmamış. Şiirlerinde ağırlıklı olarak aşk temasını işleyen İlhan şiir poetikasının insana dair bütün konuları kapsadığını da belirtiyor. Doğan Kitap yayınlarından çıkan kitaba gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten İlhan ikinci baskıya hazırlandıklarını söyledi.
Kitaptaki bir şiirden:
Nasıl bir sevdadır bıraktın sen bana
Öleni olmayan selalar okutur minarelerimde
Lehçesiz ağıtlar inim inim inler dudaklarımda
Adını her duyduğumda veya andığımda
Feryatlar düğümlenir boğazımda
Gündoğumunda ve günbatımında
Bin cenaze kaldırır yüreğim.
İlhamını sadece ve sadece aşktan alan şiirler...
Zekeriya İlhan Rüyadaki Vuslat'ta aşkı, yanıp kül olmaya, küllerinden yeniden doğmaya yazgılı bir âşığı anlatıyor.