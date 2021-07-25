Şair polisin şiir kitabı

Kitaptaki bir şiirden:

Nasıl bir sevdadır bıraktın sen bana

Öleni olmayan selalar okutur minarelerimde

Lehçesiz ağıtlar inim inim inler dudaklarımda

Adını her duyduğumda veya andığımda

Feryatlar düğümlenir boğazımda

Gündoğumunda ve günbatımında

Bin cenaze kaldırır yüreğim.

İlhamını sadece ve sadece aşktan alan şiirler...

Zekeriya İlhan Rüyadaki Vuslat'ta aşkı, yanıp kül olmaya, küllerinden yeniden doğmaya yazgılı bir âşığı anlatıyor.