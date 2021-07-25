Samsun'da korkunç olay: Kurbanlık boğanın saldırısında yaralanan adam öldü!

Porsuk Mahallesi'nde oturan Bilal Baylan, Kurban Bayramı'nın ilk günü kendi kurbanını kestikten sonra kurban kesmek için hazırlık yapan komşusuna yardıma gitti. Kurban sahibi ve komşuları, boğanın gözünü bağlayıp, traktörün arkasına bağladı. Hazırlık yapılırken aniden ürken boğa, sağa sola hamle yaptı.