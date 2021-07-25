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Giriş Tarihi: 25.7.2021 16:24 Son Güncelleme: 25.7.2021 16:42

Şanlıurfa'da akıntıya kapılan 2 genç hayatını kaybetti!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da akıntıya kapılan 2 genç hayatını kaybetti!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan Hayalpark piknik alanında biri 16, diğeri 19 yaşındaki 2 genç girdikleri Atatürk Barajında akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan Hayalpark piknik alanında meydana geldi. Piknik yapmak için Atatürk Barajına giden ve suya giren 20 yaşındaki genç akıntıya kapıldı. Gencin suya kapıldığını gören aynı yaşlarda başka biri ise genci kurtarmak için baraja atladı.

İbrahim Erenbuğ (16) ve Ömer Faruk Zamu (19) adlı iki genç suda çırpınırken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdiler. Arama-kurtarma ekipleri 2 genci sudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim ettiler. Durumları ağır olan 2 genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildiler.

İki genç de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da akıntıya kapılan 2 genç hayatını kaybetti!
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